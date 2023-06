Berlusconi: Calenda, FI contendibile? Necessaria grande area moderata e riformista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Berlusconi - ha proseguito Calenda - è stato l’interprete del bipolarismo. Lo ha fatto nascere in Italia dando rappresentanza a una parte del Paese che non l'aveva più. Dall'altro lato aveva una sinistra che aveva rinunciato al comunismo tardi e male e non aveva la credibilità per governare”. “Questo valore, dare rappresentanza, si è trasformato nello scontro permanente, dove ci sono i comunisti e ci sono i fascisti, che ha impedito di far migliorare l'Italia", ha concluso. (Rin)