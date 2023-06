Usa-Nato: Blinken incontra Stoltenberg, focus su Ucraina e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso l’agenda del summit dei leader dell’alleanza che si terrà il mese prossimo a Vilnius, in Lituania. Particolare attenzione è stata dedicata al conflitto in Ucraina, alla necessità di rafforzare la difesa della Nato e al processo di adesione della Svezia all’alleanza. (Was)