Usa: Camera voterà questa settimana una risoluzione per censurare il democratico Adam Schiff

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà questa settimana una risoluzione per censurare il deputato democratico Adam Schiff. La misura è stata introdotta dalla repubblicana Anna Paulina Luna, componente del caucus per la libertà alla camera bassa del Congresso, lo stesso giorno in cui l’ex presidente Usa, Donald Trump, è arrivato in tribunale a Miami dopo essere stato incriminato nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. La deputata conservatrice ha chiesto anche di condannare Schiff al pagamento di una multa da 16 milioni di dollari, alla luce delle sue precedenti dichiarazioni in merito ai presunti legami tra Trump e la Federazione Russa, all’epoca del suo mandato da presidente della commissione Intelligence della Camera. Il deputato democratico è stato recentemente rimosso dall’incarico dal presidente repubblicano della Camera, Kevin McCarthy. In un messaggio pubblicato su Twitter, Schiff ha affermato che la misura è stata introdotta “per distogliere l’attenzione del pubblico dall’incriminazione di Trump: è una ritorsione per aver tentato di avviare una procedura di impeachment nei suoi confronti”. La risoluzione, che per essere approvata richiederà una maggioranza semplice, dovrà essere discussa in aula entro la giornata di giovedì 15 giugno. (Was)