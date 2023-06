Usa-Uruguay: Biden incontra omologo, focus su Ucraina, Venezuela e integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca l’omologo uruguayano, Luis Lacalle Pou. Durante il colloquio, riferisce una nota, il presidente Usa ha ringraziato la controparte per la leadership mostrata sul piano regionale, affermando che l’Uruguay rappresenta “un esempio di democrazia a livello globale”. Biden ha anche ringraziato l’omologo per il sostegno fornito all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, e per l’impegno a difesa del rispetto dei diritti umani in Venezuela. Particolare attenzione è stata dedicata ai temi relativi all’emisfero occidentale: dall’integrazione regionale al commercio, fino alla promozione degli investimenti. (Was)