Pnrr: Mef, 179,6 milioni per interventi di riqualificazione urbana

- Il ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) assegna 179,6 milioni di euro aggiuntivi del Fondo opere indifferibili (Foi) 2023 per gli interventi rientranti nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua), al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali. Lo comunica il Mef in una nota, spiegando che si tratta di opere pubbliche finanziate dal Pnrr che hanno l'obiettivo di riqualificare aree urbane e favorire la costruzione di nuovi alloggi pubblici per ridurre il disagio abitativo nelle periferie. In particolare – prosegue la nota –, il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 159 del 26 maggio 2023, a breve in pubblicazione in Gazzetta ufficiale, assegna le risorse del Foi alle opere pubbliche rientranti nel Pinqua, oggetto di procedure di affidamento avviate dal primo gennaio 2022 al 17 maggio 2022 attraverso accordi quadro. (Com)