- A Roma "dopo questo ennesimo disastro che ha tolto tempo e pazienza ai romani esigiamo delle immediate spiegazioni da Atac in commissione Mobilità". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano, in merito al blocco subito dalla Metro A intorno alle 18:30 di oggi. "Quanto potremo andare avanti con questi continui disservizi? La pazienza è colma", aggiunge. (Com)