Usa: Trump lascia Miami dopo udienza, stasera discorso a Bedminster

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lasciato Miami, in Florida, dove oggi pomeriggio si è recato in tribunale dopo essere stato incriminato nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago. Trump, che si è dichiarato non colpevole in merito ai 37 capi d’accusa avanzati nei suoi confronti, si recherà ora presso il suo golf club a Bedminster, in New Jersey, dove questa sera terrà un discorso. (Was)