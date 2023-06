Russia: Usa, Camera approva risoluzione per chiedere rilascio immediato del giornalista Evan Gershkovich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione per esortare la Russia a rilasciare “immediatamente” Evan Gershkovich, corrispondente del “Wall Street Journal” arrestato nel marzo del 2023 con l’accusa di spionaggio. La misura è stata approvata all’unanimità, con 422 voti favorevoli e zero contrari. Questa settimana, la camera bassa del Congresso voterà anche una risoluzione analoga relativa a Paul Whelan, imprenditore ed ex Marine statunitense detenuto in Russia dal dicembre del 2018. (Was)