Sardegna: bimba di 2 mesi in pericolo di vita trasferita con Falcon 50 dell'Aeronautica militare

- E' atterrato poco dopo le 19 a Milano Linate un velivolo Falcon 50 del 31mo Stormo dell'Aeronautica militare. L'aereo, decollato da Ciampino, ha effettuato sulla tratta Cagliari-Milano il trasporto sanitario d'urgenza di una bimba di soli due mesi in imminente pericolo di vita. La piccola, precedentemente ricoverata presso il Policlinico universitario Monserrato Duilio Casula (Cagliari), necessitava di cure specialistiche urgenti. Per tale motivo la Prefettura di Cagliari ha richiesto l'intervento dell'Aeronautica militare per trasportare urgentemente la bimba presso la clinica Mangiagalli di Milano, dove riceverà i trattamenti necessari. La missione di volo è stata effettuata da un equipaggio dell'Aeronautica militare, in servizio di pronto intervento presso l'aeroporto militare di Ciampino. Da questa base il Falcon 50 è decollato nel pomeriggio verso l'aeroporto di Elmas (Ca), dove ha imbarcato la piccola paziente, protetta da una culla termica, accompagnata dai genitori e da un'equipe medica. Il decollo dall'aeroporto sardo è avvenuto intorno alle 18, con successivo atterraggio a Linate alle 19:10, dove un'ambulanza ha immediatamente trasportato la bimba presso l'ospedale di destinazione. (segue) (Com)