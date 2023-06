Berlusconi: Calenda, di fronte a morte avversario cessi l’odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvio Berlusconi “è stato un mio avversario e penso che, quando muore un avversario, quello che piacerebbe vedere è la cessazione dell’odio”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, nella puntata di questa sera di “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris su La7. “A un avversario che muore sulla breccia, perché ha lavorato fino all’ultimo – ha proseguito –, si riconoscono delle caratteristiche di straordinarietà che Berlusconi aveva, alcune secondo me positive e altre negative, ma lo si fa con rispetto di un avversario che ha dimostrato coraggio fino all’ultimo”. “Se il nostro Paese impara a fare questo – ha concluso –, è un Paese che si riconcilia, perché non può essere in guerra permanente con le persone anche quando muoiono”. (Rin)