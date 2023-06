© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Iniziativa "Perché sì al termovalorizzatore a Roma", organizzata da Italia viva. Interverranno, tra gli altri, la capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi, la presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato, Raffaella Paita, la consigliera di Italia viva in Regione Lazio, Marietta Tidei, e i consiglieri capitolini di Italia viva. Sala della Protomoteca, Campidoglio. (Ore 18:00).- Convegno "Obblighi delle Associazioni sportive dilettantistiche e delle Società sportive dilettantistiche" in merito alla sicurezza dei lavoratori e nei luoghi della pratica sportiva organizzato dalla Presidenza della Commissione Sport di Roma Capitale. Palazzo Valentini, Roma. (Ore 17:00).- Mobilitazione nazionale Usb davanti a ospedali e uffici del Servizio sanitario nazionale contro le privatizzazioni e per il diritto alla salute. A Roma la manifestazione si terrà davanti all'ospedale San Camillo, Circonvallazione Gianicolense. (Ore 14:00). (Rer)