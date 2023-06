Cile: crisi sanitaria, Partito Repubblicano vuole mettere sotto accusa ministra Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito cileno di estrema destra Partito repubblicano ha annunciato che metterà sotto accusa la ministra della Salute cilena Ximena Aguilera. La decisione arriva nel quadro di un aumento dei casi di virus respiratori nel Paese transandino e delle critiche al ministero della Salute dopo la morte di una bambina di due mesi affetta da virus respiratorio che non ha potuto accedere a un letto di terapia intensiva pediatrica nella regione di Valparaíso. Il leader del partito, Benjamín Moreno, ha parlato di "mancanza di prevenzione nella lotta contro il virus, una situazione già nota dal ministero e dalle sue autorità", secondo quanto riferiscono i media locali. Da parte sua, il governo cileno ha respinto le accuse contro la ministra parlando di "lotta di natura politica", che non aiuta a "farsi carico della sfida che esiste in termini di salute".(Abu)