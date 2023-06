Argentina-Ue: incontro Fernandez-Von der Leyen, "Europa partner straordinario" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sua parte, Ursula von der Leyen ha spiegato che nell'incontro bilaterale si è discusso di "come far prosperare l'associazione economica. L'Ue ha il 40 per cento degli investimenti esteri nell'Argentina, e pensiamo di potere andare oltre". Von der Leyen ha anche descritto la firma del memorandum d'intesa di associazione strategica sulle catene del valore sostenibili "un passo importante che sarà di reciproco vantaggio, ad esempio nel litio, per vedere come possiamo sviluppare nuove catene di valore che vadano oltre la mera estrazione, quindi pensiamo sia fondamentale che il valore aggiunto alla catena di trasformazione avvenga nella regione, così si generano opportunità di lavoro in Argentina". (Abu)