Ucraina: Stoltenberg, vittoria russa metterebbe a rischio tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa non rappresenta una minaccia solo per Kiev, ma per la libertà in tutto il mondo. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, prima di un bilaterale alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Una vittoria della Russia renderebbe il mondo intero più pericoloso, dal momento che rischia di incoraggiare altri Paesi come la Cina”, ha detto. (Was)