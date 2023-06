Egitto-Corea del Sud: firmato un accordo di finanziamento da 460 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cooperazione internazionale dell’Egitto e l'ambasciata della Corea del Sud nel Paese hanno firmato un accordo di finanziamento da 460 milioni di dollari per la fornitura di 40 unità ferroviarie. Lo ha reso noto una dichiarazione del ministero egiziano, secondo cui le unità ferroviarie saranno distribuite nel Grande Cairo, la più grande area metropolitana del Paese. L’accordo si è raggiunto grazie al finanziamento a tasso agevolato fornito dalla Export-import Bank of Korea (banca di Stato sudcoreana) all'Egitto. Secondo la dichiarazione, il progetto mira a “localizzare l'industria ferroviaria e le unità di trazione elettrica in Egitto”, attraverso la cooperazione tra la società egiziana National Egyptian Railway Industries Company (Neric) e la sudcoreana Hyundai Rotem. Inoltre, il progetto ha contribuito alla "creazione di circa 5.000 opportunità di lavoro nella Zona economica del Canale di Suez”, si legge nella nota. (Cae)