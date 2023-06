Prodi: Peluffo (Pd), Flavia Franzoni lutto inaspettato, mi stringo alla famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È arrivata improvvisa, poco fa, la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi: un lutto inaspettato, che ha colto tutti noi di sorpresa e che ci lascia senza parole". A dirlo è Vinicio Peluffo, capogruppo Pd in commissione Attività produttive della Camera. "La 'signora Flavia' e 'il professore' sono stati una presenza importante negli anni della mia giovinezza, quando a metà degli anni ’90, poco più che ventenne, vivevo da responsabile Esteri della Sinistra giovanile l’avvio dell’entusiasmante esperienza della nascita dell’Ulivo - prosegue Peluffo -. Chi ha vissuto quegli anni di impegno politico sa bene quanto essi siano stati decisivi per lo sviluppo di una politica alternativa a quella conservatrice, per la costruzione di un’idea di futuro che ancora oggi è nostra radice e nostra guida. Mentre “il professore” diventava Presidente del Consiglio, nel 1996, mi aveva colpito molto la figura della “signora Flavia”, della sua costante presenza, della discrezione con cui gli stava vicino: si capiva perfettamente quanto contasse quella donna - intellettuale di rilievo, docente universitaria come il marito - nell’elaborazione di un pensiero politico che si faceva anche via nuova, speranza di cambiamento". "Negli anni successivi - racconta ancora Peluffo -, potendo conoscere meglio il segno e lo stile di quell’impegno, ho avuto modo di constatare come Flavia Franzoni abbia saputo dare un contributo importante e originale al tema cui ha dedicato la propria vita e i propri studi: il welfare, i servizi sociali, un sistema pubblico capace di essere realmente di aiuto alle persone. Era l’idea del legame che tutti ci tiene uniti in una comunità, “insieme”, come - credo non per caso - s’intitola un libro scritto proprio dai coniugi Prodi qualche anno fa. Da quanto ho potuto sapere in questi minuti, la “signora Flavia” è mancata per un malore che l’ha colta mentre percorreva il cammino tra Perugia e Assisi, che è un percorso di pace e perciò anche di speranza, futuro e vita. Sono proprio gli stessi sentimenti con cui mi stringo - unitamente a tutta la comunità democratica lombarda - a Romano Prodi, ai suoi figli e ai suoi nipoti: sentano in questo momento di dolore quanto grandi sono la nostra stima e il nostro affetto" conclude. (Com)