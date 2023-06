Berlusconi: Borghi (Azione-Iv), prematuro parlare del dopo, è il momento del lutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prematuro in questa fase avventurarsi in oroscopi su quello che accadrà. “Prevale il rispetto per il momento di lutto di una importante comunità politica alla quale va il nostro pensiero". Lo ha detto a “Isoradio” il senatore del gruppo Azione-Italia viva, Enrico Borghi. "Le decisioni andranno prese all'insegna del raziocinio. Al momento, come è comprensibile, prevale l'emotività. Rimanderei ogni giudizio, molto dipenderà da come riterranno di muoversi i principali attori del centrodestra, in primis Giorgia Meloni", ha aggiunto Borghi. (Rin)