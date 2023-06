Camera: fonti, lavori parlamentari riprendono giovedì 15 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione a quanto pubblicato da alcuni organi di stampa, si precisa che, come condiviso all'unanimità dall’odierna conferenza dei capigruppo, i lavori parlamentari alla Camera dei deputati riprenderanno nella giornata di giovedì 15 giugno, alle ore 12, con la discussione generale delle mozioni concernenti iniziative a favore dell’adeguatezza dei trattamenti previdenziali con particolare riferimento alle pensioni minime. È quanto segnalano fonti della Camera. Nella giornata di venerdì 16, inoltre, alle 9:30 è in programma lo svolgimento di interpellanze urgenti. L’attività delle commissioni riprenderà nella giornata di giovedì 15 giugno. (Rin)