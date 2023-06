Prodi: Girelli (PD), Flavia Franzoni era donna attenta agli ultimi e a quanti sono nel bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Flavia Franzoni nel silenzio che l’ha caratterizzata è stata l’insostituibile compagna di vita di Romano Prodi. Schiva a ogni clamore è stata una delle più importanti studiose in ambito sociale italiano. Attenta agli ultimi e a quanti sono nel bisogno. Al Presidente Prodi e ai suoi cari la mia vicinanza in questo momento di dolore”. Lo dichiara l’onorevole Gian Antonio Girelli membro della Commissione Affari Sociali della Camera (Com)