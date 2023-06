Pnrr: Cgil, grave stallo risorse, a rischio obiettivi strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Denunciamo un grave stallo sull’implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, come più volte sottolineato, rappresenta un’occasione irripetibile per il futuro del Paese. Ad affermarlo il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, al termine dell’incontro di oggi a Roma con la Commissione europea dedicato all’attuazione del Pnrr, che aggiunge: “Preoccupano i ritardi e l’incertezza sulle prossime scadenze che rischiano di mettere in discussione, oltre alla terza rata non ancora erogata, anche la quarta e la quinta, in un anno clou come il 2023 che, in base alla programmazione stabilita, prevede il picco di fondi per realizzare gli investimenti previsti”. “Una impasse - ha sottolineato il dirigente sindacale - aggravata dalla totale assenza di trasparenza, anche sulla revisione del Piano, e dal mancato coinvolgimento delle parti sociali maggiormente rappresentative, sia a livello nazionale che territoriale. Continuiamo a denunciare la mancanza di una governance partecipata e di un confronto strutturato, preventivo e continuativo come quello previsto da protocolli e norme tuttora vigenti”. “Siamo d’accordo sulla necessaria complementarità tra il Pnrr e i Fondi strutturali, ma non a sovrapposizioni e confusioni”. Infine, “come attestato da ultimo da Anac, le troppe deroghe e i mancati controlli - ha proseguito il segretario confederale - stanno compromettendo un vincolo fondamentale: quello del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne. Una clausola che non può non essere rispettata, come quella di destinare almeno il 40 per cento di investimenti al Mezzogiorno. Occorre rafforzare la capacità amministrativa, a partire da nuove assunzioni negli enti locali, e superare lo strumento dei bandi selettivi”. "Non possiamo mettere in discussione obiettivi strategici per l’Italia e l’Europa: dalla transizione green a quella digitale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei drammatici divari territoriali. Il futuro del Paese – ha concluso Ferrari - non può essere compromesso dai ritardi e dalle forzature del governo”. (Rin)