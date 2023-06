© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso le più sentite condoglianze a Romano Prodi per la scomparsa della moglie, Flavia Franzoni. "Esprimo le più sentite condoglianze a Romano Prodi per la scomparsa di sua moglie Flavia. Possa riposare in pace", ha scritto Tajani su Twitter. (Res)