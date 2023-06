Berlusconi: Mulè (FI), Bindi polemizza su lutto nazionale e dimentica impegno antimafia di Silvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è alcuna santificazione nel dichiarare una giornata di lutto nazionale per la scomparsa di Silvio Berlusconi. “Da parte di Rosi Bindi c'è piuttosto la solita demonizzazione di un uomo che lei ha sempre considerato un nemico ma che invece ha dato lustro all'Italia, con i suoi governi, nel mondo". Lo dice in una nota Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia. "La Bindi nella sua qualità di ex presidente della Commissione Antimafia ha deciso di fare una polemica sterile e dimenticare quanto abbia fatto Berlusconi nella lotta a tutte le forme di criminalità organizzata, stabilizzando ad esempio il 41 bis, il regime di carcere duro per i mafiosi, e con le leggi sulla lotta ai patrimoni illeciti", aggiunge Mulè. (Rin)