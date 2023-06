Roma: Melito (Pd), ok da aula a casa dell'Europa, spazio per rafforzare valori di unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula Giulio Cesare del Campidoglio ha approvato una mozione finalizzata all'istituzione della Casa dell'Europa di Roma. Lo afferma in una nota la consigliera capitolina del Partito democratico, Antonella Melito. "Esprimo soddisfazione per il voto all'unanimità dell'Aula Giulio Cesare di una mozione finalizzata all'istituzione della Casa dell'Europa di Roma - spiega -. Adesso come non mai è doveroso dare una risposta positiva agli appelli dei movimenti federalisti ed europeisti anche del nostro territorio di creare i luoghi dell'Europa. Roma Capitale - aggiunge -, città culla dell'europeismo, come ricordato anche nel suo statuto, raccoglie l'appello per individuare la possibile sede romana della prima Casa dell'Europa per le associazioni in Italia. In questa prospettiva appare essenziale che si arrivi al più presto a una consulta per l'Europa, costituita dalle associazioni europeiste e movimenti federalisti interessati ad affrontare i principali temi dell'integrazione europea e i suoi risvolti sul territorio cittadino insieme all'amministrazione di Roma Capitale". (segue) (Com)