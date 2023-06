Roma: Melito (Pd), ok da aula a casa dell'Europa, spazio per rafforzare valori di unione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo tassello lo poniamo oggi - sottolinea -: Roma Capitale è chiamata non soltanto al reperimento della sede più idonea alla Casa dell'Europa di Roma ma anche ad assicurare piena disponibilità per risultare socio fondatore della Casa dell'Europa di Roma Capitale, come esempio per altre città italiane in vista della creazione della prossima auspicabile rete italiana delle Case dell'Europa. Con la mozione - conclude Melito - impegniamo Roma Capitale ad istituire come eventi a ricorrenza annuale 'Roma Capitale Europea, Assemblea cittadina per la Conferenza sul futuro dell'Europa' alla presenza del sindaco di Roma, in prossimità del 9 maggio 'Giornata dell'Europa', data in cui, nel ricordo della firma della dichiarazione Schuman si celebra la nascita di quella che sarebbe diventata l'unione europea intesa come progetto di pace a lungo termine e collaborazione politica tra i popoli", conclude. (Com)