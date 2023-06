Nato: Biden, difenderemo ogni centimetro del territorio dell’alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno lavorando per rafforzare il fianco orientale della Nato: difenderemo ogni centimetro del territorio dell’alleanza. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, prima di un bilaterale alla Casa Bianca con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “Il summit dei leader che si terrà a Vilnius, in Lituania, il mese prossimo sarà una ottima occasione per continuare il nostro lavoro, e gli Stati Uniti stanno lavorando per fare sì che tutti gli alleati spendano abbastanza per la difesa”, ha detto. (Was)