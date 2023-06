Usa: documenti Mar-a-lago, Trump arrivato in tribunale a Miami dopo incriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in tribunale a Miami, dove dovrà comparire dopo la sua incriminazione nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. L’ex presidente, nei confronti del quale sono stati emessi 37 capi d’accusa per violazioni della legge sullo spionaggio, falsa testimonianza e intralcio alla giustizia, sarà preso in custodia dalle forze dell’ordine e ascolterà le accuse davanti al giudice. Trump ha già fatto sapere che si dichiarerà non colpevole di tutte le accuse. (Was)