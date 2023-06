Prodi: Landini, con Flavia perdiamo donna di cultura, intelligenza e straordinaria umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Romano, ti esprimo la mia vicinanza, solidarietà e il più sentito cordoglio per la perdita improvvisa di tua moglie Flavia, anche a nome di tutta l'Organizzazione che rappresento". Lo ha dichiarato in un messaggio il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "È la scomparsa di una donna – ha aggiunto il leader della Cgil – che in tanti abbiamo avuto modo di stimare e apprezzare per cultura, intelligenza e straordinaria umanità". "Con grande tristezza – ha concluso Landini – ci uniamo al tuo dolore e al dolore dei vostri figli". (Rin)