Roma: Fermariello (Pd), ok in aula a mozione per inclusione bambini disabili in centri estivi

- L'Aula Giulio Cesare in Campidoglio ha approvato all'unanimità una mozione per l'accesso dei bambini disabili nei centri estivi di Roma. "Ringrazio tutta l'Aula, maggioranza e opposizione, per il voto unanime consegnato oggi sulla mozione urgente con cui abbiamo chiesto di uniformare e garantire su tutta Roma l'accesso dei bambini e delle bambine con disabilità nei centri estivi e di prevedere l'aumento delle risorse destinate a Roma dal fondo per l'infanzia e l'adolescenza per le politiche in materia", lo afferma in una nota la consigliera capitolina del Partito democratico, e presidente della commissione Scuola di Roma, Carla Fermariello. "Sono settimane che segnaliamo le difficoltà per tutte le famiglie, in particolare per coloro che hanno un figlio con disabilità, di accedere ai servizi in favore dei minori e delle famiglie - prosegue -. É necessario che venga data disposizione affinché in tutti i Municipi si autorizzi l'utilizzo della riserva di welfare, come previsto dal nuovo regolamento Oepac, al fine di garantire la piena inclusione dei bambini e delle bambine con disabilità insieme ai loro amici e ai loro compagni". (segue) (Com)