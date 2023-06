Roma: presidente Municipio VIII, sgomento per omicidio-suicidio all'Ardeatino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Municipio Roma VIII "sentita anche la compagnia dei carabinieri Roma Eur, rappresenta tutto lo sgomento per l'accaduto" che ha visto la morte di una donna, trovata questa mattina senza vita nella sua casa nel quartiere Ardeatino a Roma, e poco dopo del suo convivente, trovato morto nella sua auto nel parcheggio superiore del centro commerciale I Granai. Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. Il Municipio VIII "attende i rilievi degli inquirenti che stanno investigando su questo evento terrificante di cronaca nera. Solamente nelle prossime delle ore, quando le notizie degli inquirenti saranno più chiare, potremo prendere atto del reale accadimento che ha colpito l'intera comunità", aggiunge. (Com)