Sanità: Asl Roma 1, presenti a Binario F con Fondazione Italia digitale e Lean healthcare award

- Si è tenuta oggi una mattinata di confronto sulla sanità insieme a istituzioni e aziende per capire cosa sta cambiando e cosa cambierà grazie alle nuove tecnologie, e per conoscere quale sia il rapporto oggi tra i cittadini e i nuovi servizi digitali offerti dalla Sanità. È quanto si legge in una nota di Asl Roma 1. Presenti a Binario F - prosegue la nota - Francesco Di Costanzo, presidente Fondazione Italia digitale e Pa Social, Marco Marchetti, dirigente della Uos Hta di Agenas (collegato da remoto), Giuseppe Viggiano, Dg della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del ministero della Salute e Livio Gigliuto, presidente Istituto Piepoli e direttore generale di Fondazione Italia digitale, che ha illustrando i dati della ricerca "I cittadini e il rapporto con la sanità digitale" condotta proprio dall'Istituto Piepoli. Secondo lo studio - spiega la nota - quasi un italiano su due sarebbe favorevole a visite da remoto piuttosto che ad appuntamenti fisici. "La ricerca pone la questione di elevare la qualità dei servizi digitali in sanità e salute, che spesso sono il primo vero accesso alle informazioni di carattere medico ancor prima di far riferimento a uno specialista", sottolinea Gigliuto. (segue) (Com)