Sanità: Asl Roma 1, presenti a Binario F con Fondazione Italia digitale e Lean healthcare award (3)

- "Abbiamo bisogno di facilitatori del futuro che abbiano quel pizzico di follia necessario ad avviare un cambiamento culturale, sociale e non solo sanitario", commenta Giuseppe Quintavalle. "Non dobbiamo lavorare su una reingegnerizzazione di una macchina obsoleta ma sui processi, sulle contaminazioni, sulla formazione gli operatori sanitari in modo che possano dare maggiori risposte ai bisogni di salute anche emergenti sfruttando la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione", conclude Quintavalle. "La leadership ha un ruolo fondamentale nel progettare l'innovazione, portando a bordo tutti gli stakeholder con chiarezza e trasparenza – ha proseguito Roberta Volpini - come Asl Roma 1, dopo aver avviato con successo la robotica al San Filippo Neri e la teleriabilitazione nei nostri distretti sanitari, stiamo mettendo in campo alcuni progetti sempre nell'ottica di semplificare l'accesso alle cure. Parlo di startup italiane come Capsula, che ha creato un totem in grado di effettuare un pre-triage analizzando una serie di parametri e che stiamo installando in una casa della salute, di avatar intelligenti e gemelli digitali delle strutture sanitarie". (Com)