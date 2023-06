Ucraina: Usa annunciano nuovi aiuti per 325 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore di 325 milioni di dollari. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato in una nota che “il coraggio del popolo ucraino è fonte di ispirazione per il mondo intero, e gli Stati Uniti stanno lavorando con più di 50 Paesi per sostenere Kiev contro l’aggressione russa”. Il nuovo pacchetto include veicoli corazzati, nuove munizioni per i sistemi missilistici Himars, proiettili di artiglieria e anticarro e altre attrezzature militari. (Was)