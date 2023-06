Egitto-Iraq: primi ministri firmano 11 accordi di cooperazione nel settore economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Egitto, Mustafa Madbouly, e l'omologo dell'Iraq, Mohammed Shia al Sudani, hanno firmato 11 documenti di cooperazione economica, tra cui un accordo che ha l'obiettivo di aderire all'Organizzazione mondiale del commercio. Lo ha annunciato oggi Al Sudani, nel corso di una conferenza stampa con Madbouly, a margine dei lavori del Comitato supremo congiunto egiziano-iracheno. Secondo l'agenzia di stampa irachena "Ina", sono stati firmati due memorandum d'intesa, di cui uno tra la Banca centrale dell'Iraq e l'Agenzia egiziana per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, e l’altro tra il ministero della Cultura iracheno e il ministero del Turismo egiziano. Al Sudani ha dichiarato che "la firma di questi 11 memorandum d'intesa rappresenta la volontà di sviluppare le relazioni tra Baghdad e Il Cairo, di aprire la strada alla cooperazione economica e commerciale, e di investire in attività promettenti". Al Sudani ha anche sottolineato che "l'Iraq sta vivendo un momento di stabilità, ripristinando il suo ruolo centrale nella regione", motivo per cui "il governo sta adottando una serie di importanti riforme economiche". Il primo ministro iracheno ha aggiunto di essere "entusiasta della presenza di società egiziane in Iraq". (Cae)