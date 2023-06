Berlusconi: Magi, scelta infelice e sbagliata fermare per una settimana votazioni Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che fermare le votazioni in Parlamento per una settimana sia una scelta infelice e sbagliata. E' vero che questo governo e questa maggioranza hanno scarso senso delle istituzioni, visto il ricorso continuo alla decretazione d’urgenza e l’inserimento di misure che spesso poco c’entrano con il contenuto dei decreti, ma ci sarebbero provvedimenti importantissimi da discutere. Spero almeno che l’interruzione dei lavori parlamentari non sia un modo per temporeggiare e rivedere gli assetti interni al centrodestra dopo la scomparsa del leader di Forza Italia". Lo scrive su Twitter il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi. (Rin)