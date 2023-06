Torino: Cgil, 6 mila famiglie in attesa di una casa popolare e altre 20 mila non possono permettersi un affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino sono oltre 6 mila le domande per una casa popolare in attesa di risposta. E altre 20 mila famiglie non possono permettersi un affitto. Sono questi i dati preoccupanti diffusi da Cgil e Sunia Piemonte in un incontro che si è svolto oggi a Grugliasco. "In Piemonte 8 mila famiglie hanno beneficiato negli anni del fondo per la morosità incolpevole che non è stato rifinanziato dal governo, così come il fondo di sostegno agli affitti: ora molte di queste famiglie rischiano di essere sfrattate - hanno affermato Cgil e Sunia -, in Piemonte sarebbero necessari 30-50 mila alloggi in più, la meta dei quali a Torino. Dati pesanti anche per gli studenti. In Piemonte sono quasi 40 mila gli studenti che provengono da fuori regione, circa 12.500 quelli stranieri. I posti letto nelle residenze universitarie sono meno di 2 mila a Torino (dato 2020), meno di 200 nelle altre provincie. I posti disponibili sono poco più del 4 per cento", hanno concluso. (Rpi)