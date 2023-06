Berlusconi: De Corato, oltraggioso atteggiamento di Albiani e Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Trovo disgustoso e oltraggioso l'atteggiamento assunto dai Consiglieri del Partito Democratico Michele Albiani e Paolo Romano, rispettivamente a Palazzo Marino e Palazzo Pirelli, nel non riconoscere l'atto doveroso nei confronti del Presidente Silvio Berlusconi con il lutto nazionale. Persone come loro, che ricoprono incarichi Istituzionali di alto livello, non possono non conoscere le regole!". Così l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sulle dichiarazioni dei consiglieri del Pd Albiani e Romano contro il lutto nazionale per la scomparsa di Silvio Berlusconi. "Quando muore un alto membro del Governo, che ha assunto più volte la carica di Presidente del Consiglio, oltre che quelle di Parlamentare, Eurodeputato, Consigliere Comunale, è normale che ci sia il lutto nazionale. Come lo stesso Sindaco ha affermato, il Presidente ha amato molto la città di Milano, oltre ad esserci nato e cresciuto. A tal proposito, viste le dichiarazioni dei due consiglieri dem, il Segretario Schlein e il Sindaco Sala, non hanno nulla da dire al riguardo?" conclude De Corato.(Com)