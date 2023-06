Pnrr: Nicolai (Fd'I), no a polemiche sterile su assenza Rocca in commissione Trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Onestamente, non capiamo il senso delle critiche della sinistra per quanto riguarda la documentazione sul Pnrr. Soltanto con il presidente Rocca, è iniziata una vera condivisione e concertazione su questo delicato argomento". Lo afferma in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia in Regione Lazio, Michele Nicolai. "Questa misura può essere molto utile per i territori della nostra Regione. Sono tanti i settori che attendono un rinnovamento e un rilancio. Dobbiamo dare risposte ai Comuni delle nostre province. Non possiamo perdere tempo - sottolinea - e soprattutto anche la minoranza deve capire che questo progetto è molto atteso dai territori, dalle categorie, dal mondo del lavoro, ai quali non interessano le polemiche strumentali, che non servono a nulla". (Com)