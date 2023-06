Berlusconi: Ricciardi (M5s), lutto nazionale scelta politica fuori luogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta del governo di proclamare il lutto nazionale è una decisione politica che come tale va analizzata, indipendentemente dall'emotività del momento. “Si tratta, insomma, di una scelta profondamente fuori luogo”. Lo afferma in una nota il deputato Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 stelle. “Il lutto nazionale si proclama per omaggiare figure che hanno unito il Paese, persone il cui contributo alla comunità nazionale sia universalmente riconosciuto come valore aggiunto per l'intera nazione. Silvio Berlusconi, da privato cittadino e anche da presidente del Consiglio, non ha incarnato nulla di tutto questo. Anzi, fa sicuramente un certo effetto - solo per citare un esempio - vedere una caserma della Guardia di finanza con la bandiera a mezz'asta per ossequiare il ricordo di un uomo che è stato condannato per frode fiscale”, sottolinea Ricciardi, che aggiunge: “Silvio Berlusconi sta avendo e avrà legittimamente onori e omaggi dalle persone che lo hanno amato e hanno creduto in lui. Costringere però un Paese intero - dalle scuole ai tribunali, dalle caserme alle sedi di istituzioni - a rendere omaggio a una persona che ha fatto registrare luci e ombre, è assolutamente sbagliato. Il governo, anche in questo caso, ha scelto in base all'appartenenza politica: non certo guardando alla sensibilità dell'intera cittadinanza". (Rin)