Italia-Russia: ambasciatore Paramonov incontra consoli onorari

- Il 12 giugno 2023, in vista del ricevimento ufficiale in occasione della Giornata della Russia, si è tenuto il primo incontro dell'ambasciatore di Russia in Italia Alexey Paramonov con i consoli onorari di Russia in Italia Michele Bollettieri, Carlo Andrea Dall'Ava, Francesco Giani, Eligio Paties Montagner e Vincenzo Schiavo. Come precisa una nota dell'ambasciata russa, nel corso del colloquio sono stati discussi argomenti di attualità relativi alla tutela dei diritti dei cittadini russi residenti nel territorio delle rispettive circoscrizioni consolari, nonché allo sviluppo dei legami culturali, umanitari e commerciali italo-russi. Al termine dell'incontro l'ambasciatore ha consegnato al console onorario della Russia a Pisa, Francesco Giani, una medaglia commemorativa del ministero della Cultura della Federazione Russa per il suo significativo contributo alla tutela e valorizzazione del patrimonio del grande scrittore russo Fedor Dostoevskij. (Com)