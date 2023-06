Lombardia: Bertolaso, al Fatebenefratelli nasce "Teaching Hospital", verso riorganizzazione sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia è la prima regione italiana a dotarsi di un "Teaching Hospital" dedicato all'oculistica e dalla sera di mercoledì 14 giugno il Pronto Soccorso oftalmico notturno (dalle 20 alle 8) si sposta all'interno dell'ospedale Fatebenefratelli che si trova esattamente dal lato opposto della strada. Questo progetto di riorganizzazione sanitaria è stato presentato a Palazzo Lombardia dall'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, insieme al prorettore dell'Università degli Studi di Milano e preside della Facoltà di Medicina, Gian Vincenzo Zuccotti, al professor Paolo Nucci, referente del corso di studio di Ortottica ed assistenza oftalmologica dell'Università degli Studi di Milano e all'ingegner Paolo Locatelli del Politecnico di Milano. Hanno partecipato anche i direttori generali dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco, Alessandro Visconti e dell'Ats di Milano, Walter Bergamaschi; e Luca Rossetti, direttore Scuola di specializzazione in Oftalmologia; Giovanni Staurenghi professore di Oftalmologia del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche e Francesco Viola, professore di malattie dell'apparato visivo del Dipartimento di Scienze cliniche e di Comunità. Il progetto prevede che il paziente con urgenza notturna si rechi al Pronto Soccorso generale del 'Fatebenefratelli' per essere preso in carico dagli infermieri che, con un metodo strutturato di valutazione dell'urgenza, potranno decidere in quali casi contattare lo specialista reperibile o rimandare il paziente alla mattina successiva. È prevista anche l'introduzione di uno strumento diagnostico che permetta agli infermieri del Pronto Soccorso generale di fotografare il fondo oculare e condividere quindi l'immagine con lo specialista reperibile per valutare l'urgenza del paziente. (segue) (Com)