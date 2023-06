Libano-Italia: Ice, interscambio prosegue con saldo netto a favore della parte italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa è inserita nel quadro delle azioni intraprese dal Sistema Italia verso il Paese dei Cedri al fine di proporre il meglio dell’offerta italiana nei settori di interesse ed è stata preparata attraverso una missione di scouting inziale e un webinar nel quale sono state illustrate alle aziende italiane le prospettive e le opportunità derivanti dalle recenti riforme del sistema di produzione e distribuzione dell’energia elettrica. L’obiettivo è quello di promuovere la collaborazione commerciale e industriale, tramite la creazione di joint ventures e partenariati industriali, tecnologici e scientifici, e il trasferimento di know-how, tra aziende italiane e libanesi nel settore dell’energia, delle infrastrutture e della progettazione. Alla missione hanno preso parte otto aziende italiane e i rappresentanti delle sopracitate associazioni imprenditoriali. Al workshop di presentazione dell’offerta italiana, tenutosi a Beirut presso i locali dell’ambasciata d’Italia, che ha rappresentato il momento clou dell’iniziativa, hanno partecipato oltre 60 aziende libanesi, in tale occasione sono stati inoltre sostenuti oltre 150 incontri B2B tra aziende e associazioni dei due Paesi. La missione si articola su due giorni di lavoro (12 e 13 giugno 2023) e si pone come obiettivo la presentazione dell’offerta italiana nei settori delle tecnologie e delle infrastrutture energetiche. (segue) (Com)