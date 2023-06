Libano-Italia: Ice, interscambio prosegue con saldo netto a favore della parte italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di ieri, 12 giugno, sono stati aperti da parte del vice capo missione, Roberta di Lecce, e dal direttore dell’Ufficio Ita di Beirut, Claudio Pasqualucci, ai quali sono succeduti interventi da parte di Vincenzo Ercole, Global head of infrastrucure (Ance), di Letizia Pizzi, responsabile di Confindustria Assafrica e Mediterraneo (Ance), e del generale Elia Obeid, presidente dell’Associazione dei costruttori libanesi. Il programma è stato arricchito da una tavola rotonda con Pierre Khoury Presidente del Lebanese Center for Energy Conservation (Lcec) che ha consentito di approfondire delle tematiche già indicate nel webinar “Opportunità e criticità del settore energetico in Libano” tenutosi lo scorso 28 aprile. Nel suo discorso introduttivo, Di Lecce ha ricordato come “l’articolato partenariato tra Italia e Libano affonda le sue radici in una lunga storia di contatti e scambi people-to-people, che hanno contribuito a rafforzare negli anni i legami culturali, sociali ed anche economici tra i due Paesi. Un partenariato antico, che oggi vogliamo aggiornare, estendendolo alla cooperazione nei settori più innovativi e tecnolgicamente d’avanguardia, a partire da quello legato alla transizione energetica ed ecologica. Come indicato dal vice presidente Tajani nel corso della sua missione in Libano dello scorso dicembre, collaborazioni industriali in grado di rendere l’economia libanese più solida e sostenibile sono la chiave per il consolidamento delle relazioni bilaterali”. (segue) (Com)