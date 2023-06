Libano-Italia: Ice, interscambio prosegue con saldo netto a favore della parte italiana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dei lavori il direttore Pasqualucci ha sottolineato come “l’iniziativa sia stata coordinata al meglio insieme ai vari attori del sistema Italia presenti in Libano, con le controparti locali ed insieme alle associazioni di categoria italiane dei settori di riferimento. L'ampia presenza di aziende libanesi, il numero elevato di incontri B2B e le visite di questi giorni testimoniano la forte attenzione che il Paese dedica all'offerta tecnologica italiana come del resto dimostrano gli ultimi dati di commercio estero che vedono l'Italia riacquisire quelle posizioni predominanti, soprattutto nella fornitura di tecnologie. Confidiamo quindi che queste giornate consentano alle aziende italiane di comprendere al meglio la situazione del paese così come e di cogliere le opportunità che la forte presenza di aziende libanesi nei paesi limitrofi potrebbe offrire loro”. Nella giornata di oggi, il programma ha proseguito con un fitto calendario di incontri con le controparti imprenditoriali libanesi, attraverso i quali è stato possibile acquisire una visione di insieme delle opportunità e le criticità che il mercato libanese propone alle imprese straniere. Sono stati organizzati i seguenti incontri presso le sedi di enti istituzionali, quali: Lebitalia presso la Camera di commercio e Industria libanese; Lebanese Petroleum Administration; Social and Economic Council; Rockland Group; Rdcl, Lebanese Business Leaders Association; Lia, Lebanese Industrialists Association. (Com)