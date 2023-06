Berlusconi: Ronzulli (FI), voleva essere immortale, lo è e lo sarà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlusconi farà sempre parte della nostra vita, anche ora che non c'è più. “Lui avrebbe voluto essere immortale, io credo che lo sia e lo sarà. La storia gli renderà onore per quello che ha fatto per l'Italia". Lo ha dichiarato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, ospite a “Menabò”, su Rai Radio1. “È ancora difficile realizzare che il presidente Berlusconi non c'è più, ancora di più per chi ha avuto l'onore e il privilegio di camminargli accanto. Ma sono felice – ha aggiunto – di aver letto commenti di persone che magari non l'hanno mai votato ma che hanno riconosciuto la sua capacità di cambiare il Paese. Dal modo di fare edilizia alla pubblicità, dalla televisione al calcio, in qualsiasi campo Berlusconi sia entrato, ha innovato". Quanto al futuro di Forza Italia, la senatrice azzurra ha osservato: "Abbiamo il dovere di rendere omaggio alla sua storia, ai sacrifici che ha dovuto fare e agli attacchi che ha dovuto subire, continuando nel percorso che ha tracciato. Se dovessimo dividerci faremmo un torto a lui. Ma, al di là di qualche retroscena fuori luogo che ho letto sui giornali, non vedo questo rischio, credo che tutti abbiano voglia di camminare insieme con lui e per lui". (Rin)