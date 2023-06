Sudan: colloquio telefonico tra il generale Dagalo e il presidente Ua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf), Mohamed Hamdan Dagalo, ha avuto oggi una conversazione telefonica "costruttiva" con il presidente di turno dell'Unione africana, il comoriano Azali Assoumani, incentrato sulla grave crisi umanitaria in Sudan e sui potenziali percorsi verso un cessate il fuoco. "Sono sinceramente grato all'Ua e al suo presidente per il loro impegno a favore della stabilità e della prosperità del Sudan. Apprezziamo profondamente gli sforzi concertati dell'Ua e l'importanza di unire le forze regionali e internazionali per affrontare le sfide che dobbiamo affrontare. Insieme, possiamo porre fine a questi problemi e aprire la strada a un Sudan democratico in cui tutti i sudanesi abbiano uguali diritti e doveri", afferma Dagalo su Twitter. "Durante questi tempi difficili, le Forze di supporto rapido si impegnano a rispettare i principi della democrazia e dei diritti umani. Non abbiamo scelto questa guerra, ma siamo costretti a combattere per proteggere questi ideali. La nostra gratitudine a tutti i Paesi africani per la loro solidarietà. I loro diligenti e significativi sforzi per trovare soluzioni pacifiche ci danno speranza per un futuro stabile e democratico", conclude. (Res)