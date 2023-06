Berlusconi: Siracusano, Montanari e Bindi inqualificabili, piccoli uomini e piccole donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Tomaso Montanari e da Rosy Bindi una pochezza umana assurda, hanno perso una buona occasione per stare zitti e per rispettare se non il dolore della famiglia Berlusconi almeno la propria coscienza. Fare polemiche il giorno prima di un funerale, come sta facendo una piccolissima minoranza, è una cosa indecorosa e inqualificabile. Quelle di Montanari e di Bindi sono parole da piccoli uomini e da piccole donne". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, ai microfoni di Radio Radio. "Il presidente Silvio Berlusconi è stato uno statista, un grandissimo imprenditore, un uomo che ha cambiato la storia del nostro Paese, un leader riconosciuto a livello internazionale. Oggi siamo tutti molto scossi per la sua scomparsa, perdiamo una persona di una bontà infinita, un politico che ha sempre anteposto l'interesse dell'Italia a quello personale o del suo partito. Ci ha dato e insegnato moltissimo, e fino agli ultimi giorni ha continuato a lavorare con una determinazione e con una costanza impressionanti", ha concluso.(Rin)