Venezia: Zaia, premio europeo a Giardini Reali riconoscimento a città che sa guardare al futuro

- Il riconoscimento europeo ricevuto dai Giardini Reali è sintomo di una città che sa guardare al futuro valorizzando il passato. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, commentando la notizia del prestigioso riconoscimento europeo assegnato per il restauro dello spazio verde di Venezia. "Non c'è futuro per chi non sa riconoscere e valorizzare il proprio passato. Questo, per Venezia, è un principio fondamentale. Il premio 'European Heritage/Europa Nostra Awards' assegnato dalla Commissione Europea al progetto di restauro degli affascinanti Giardini Reali, situati nel cuore di Venezia – ha sottolineato - riconosce gli sforzi e i risultati nella salvaguardia e valorizzazione del nostro patrimonio culturale, messi in atto in un bel progetto della Venice Gardens Foundation. Mi congratulo con tutti coloro che hanno posto il loro impegno nel progetto, ottenendo questo importante risultato". "Questo premio - ha concluso - che valorizza le iniziative più meritevoli per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Unione Europea, rappresenta bene l'idea di un'odierna Venezia: non solo 'città museo', ma luogo dove il passato ed il futuro dialogano, dando vita a progetti e iniziative importanti, che rendono viva e ospitale la città". (Rev)