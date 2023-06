Maltempo: Mim su esami Stato, irrealizzabile che ogni studente scelga se dare orale o scritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento agli esami di Stato da tenersi nelle zone alluvionate, il ministero dell'Istruzione e del Merito precisa in una nota che "non è tecnicamente realizzabile consentire a ogni singolo studente di scegliere se sostenere soltanto l'esame orale ovvero anche quello scritto. La soluzione adottata con l'ordinanza ministeriale, prot. 106 dell'8 giugno scorso, ricalca quanto deciso già in passato in occasione di situazioni emergenziali ed eccezionali". (Com)