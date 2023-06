Berlusconi: Cecchetti (Lega), da sinistra milanese e lombarda mancanza di rispetto a un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra milanese e lombarda "getta la maschera e mostra il suo vero volto, quello di chi demonizza l'avversario e gli manca di rispetto anche da morto: il consigliere regionale del PD, Paolo Romano, che se ne esce dicendo che il lutto nazionale per il presidente Silvio Berlusconi non è il suo, come se il consigliere Romano non fosse un rappresentante delle istituzioni che invece tributano il giusto omaggio al quattro volte premier, mentre il circolo Arci Blob di Arcore organizza un party giocando sul titolo ambiguo DI-PARTY-TO. Che squallore, che bassezza, che miseria. Poi il PD e la sinistra si lamentano che da trent'anni non vincono in Regione Lombardia, chissà perché... Majorino e Peluffo niente da dire?" Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, segretario d'aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.(Com)