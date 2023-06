Usa: Trump attacca il dipartimento della Giustizia, hanno piazzato prove false per incriminarmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato il dipartimento della Giustizia e il consigliere speciale Jack Smith, prima di comparire in tribunale a Miami dopo la sua incriminazione nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha definito Smith “un criminale della destra radicale, così come tutti i suoi amici e familiari”. L’ex presidente ha anche attaccato il dipartimento della Giustizia, che ha definito “il corrotto dipartimento dell’ingiustizia del presidente Joe Biden, che probabilmente ha anche piazzato false prove all’interno delle scatole che hanno sequestrato” da Mar-a-lago. (Was)